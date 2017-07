Marta Soares quer que inquérito apure tudo o que se passou em Pedrógão ao pormenor

"Com isto [guerrilhas] só estão a dar tiros nos pés", sustentou.Já em relação à comissão independente que foi constituída, considera que a mesma devia integrar pessoas da área do combate que conhecem o terreno."Aqui não há os sabe tudo. A voz dos que estão no terreno é muito importante", frisou.Marta Soares adiantou que o objetivo neste momento deve de ser o de fazer coisas para evitar este tipo de situações que ocorreram em Pedrógão Grande."Este tipo de situações não pode voltar a acontecer. Se voltar a acontecer é a falência total do Estado", concluiu.Dois grandes incêndios começaram no dia 17 de junho em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos. Foram extintos uma semana depois.Estes fogos terão afetado aproximadamente 500 habitações, 169 de primeira habitação, 205 de segunda e 117 já devolutas. Quase 50 empresas foram também afetadas, assim como os empregos de 372 pessoas.Os prejuízos diretos dos incêndios ascendem a 193,3 milhões de euros, estimando-se em 303,5 milhões o investimento em medidas de prevenção e relançamento da economia.