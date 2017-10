Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Soares reitera intenção de o Sporting doar receitas com Oleiros aos bombeiros

Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, lembrou os incêndios que deflagraram no interior do país neste verão.

Por Lusa | 16:53

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting, Jaime Marta Soares, reiterou esta quarta-feira a intenção de os 'leões' doarem a receita do jogo com o Oleiros, para a Taça de Portugal de futebol, aos bombeiros locais.



"O Sporting vai doar a receita do jogo. Este gesto mostra um sentimento de solidariedade para com os homens e mulheres que dão a vida em prol de outros. O Sporting tentará, com esta mensagem, que os adeptos sejam participantes ativos nesta ajuda a tantos bombeiros por este país", afirmou, em conferência de imprensa.



O dirigente, que também desempenha o cargo de presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, lembrou os incêndios que deflagraram no interior do país neste verão e que afetaram vários concelhos, entre os quais o de Oleiros, onde o Sporting vai jogar na quinta-feira, diante da formação local, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.



"Esta atitude do Sporting poderá dar início a uma onda para que outros também ajudem. Se esse movimento se operasse a partir desta iniciativa seria bom, e uma forma de minorar as dificuldades destas entidades", referiu Marta Soares.



O presidente da Mesa da AG fez ainda questão de dizer que esta iniciativa partiu do presidente do clube, Bruno de Carvalho: "Os grandes homens definem-se pelas grandes atitudes. É um homem de uma dimensão humana muito grande."



Sporting e Oleiros defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20h15, no estádio municipal de Oleiros, sendo que antes do encontro, às 17h00, os 'leões' vão deslocar-se à Câmara Municipal daquele concelho para participarem numa homenagem aos bombeiros.