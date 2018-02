Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máscara de Lazarim é candidata à UNESCO

Câmara de Lamego anunciou que vai avançar de imediato com processo de candidatura.

Por Bernardo Esteves | 09:03

A máscara de Lazarim vai ser candidata a património mundial da UNESCO, anunciou ontem a Câmara de Lamego. O objetivo é preservar "uma tradição ancestral e identitária", afirma o presidente da autarquia, Ângelo Moura.



As máscaras de madeira constituem uma longa tradição desta freguesia durante o Carnaval. A população sai à rua no Entrudo envergando as máscaras com cara de diabo ou de senhorita e com fatos feitos de palha ou pele de animais.



"Vejo isto como ouro para a minha terra", disse Adão Almeida, de 55 anos, um dos artesãos que continuam a talhar máscaras. Segundo Ângelo Moura, em Lazarim existem atualmente "uma boa dúzia de artesãos, alguns com proveta idade, mas ainda desenvolvendo a atividade, e outros muito jovens que fazem excelentes trabalhos".



No prazo de um ano, o autarca espera ter a máscara de Lazarim inscrita no inventário nacional do património cultural imaterial, para depois poder dar continuidade à candidatura à UNESCO.



Nesta primeira fase, será criado um grupo de investigadores que vai prosseguir o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, em Lazarim.



Ângelo Moura admite que este "será um processo longo", que demorará anos a concluir, mas considerou que o objetivo "é exequível".



Segundo o autarca, serão envolvidas "todas as forças vivas", incluindo a comunidade local, as instituições municipais e regionais. "É uma candidatura do município, mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser um evento regional e transnacional", afirmou.