Mascarados espalham terror em Cascais

Dois homens tentaram assaltar uma farmácia em Trajouce.

Por M.C. | 08:31

Dois homens, um deles com uma máscara do movimento ‘Anonymous’ a cobrir o rosto, tentaram esta quarta-feira assaltar uma farmácia em Trajouce, Cascais.



Depois de parar um automóvel que consta para apreensão junto à farmácia, a dupla entrou no estabelecimento.



Os funcionários e alguns clientes ficaram aterrorizados, mas os assaltantes não roubaram nada.