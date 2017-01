Mata a tiro e depois suicida-se

Segundo o capitão Mendes do Destacamento da GNR da Lousã, a vítima foi encontrada dentro da sua propriedade, junto ao camião que conduzia, com ferimentos de arma de fogo, que terão sido provocados horas antes de ter sido encontrado.Vizinhos do homem assassinado disseram à agência Lusa que ouviram tiros entre as 11h00 e as 11h30 de sexta-feira.Na madrugada de hoje, em Coimbra, um antigo empregado da vítima, também residente na freguesia de Semide, foi encontrado sem vida no Largo das Ameias, próximo da Estação Nova, num quadro de suicídio."Tudo aponta no sentido do autor do homicídio ser o indivíduo que mais tarde se suicidou em Coimbra", disse hoje à noite fonte da PJ de Coimbra à agência Lusa.