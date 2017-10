Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata vizinho a tiro por não pagar dívida

Suspeito e vítima já tinham discutido diversas vezes por causa de dinheiro.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

António Pereira, 54 anos, tinha-se encontrado com Filipe, aposentado de 71, num café de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, e discutiram, uma vez mais. Pouco depois, às 21h20 de segunda-feira, um novo desentendimento à porta da casa do septuagenário, na rua da Devesa, fez com que este fosse buscar uma pistola e fizesse vários disparos - um acertou no peito de António, que foi assistido no local e levado para o Hospital Santos Silva, onde morreu uma hora depois.



O atirador - que é conhecido como ‘Filipe da TAP’ - foi detido pela PSP e entregue à Polícia Judiciária do Porto. Vai ser hoje presente a um juiz.



Na origem das discussões está a falta de pagamento de uma dívida de António a Filipe. "Dinheiro de jogo, certamente", disse ao CM um vizinho que não quis ser identificado, referindo que o suspeito tinha já simulado um assalto em instalações da transportadora aérea, há alguns anos.



No entanto, moradores da rua - a escassos metros da escola de Gervide - mostraram-se surpreendidos. "O Filipe não fazia mal a uma mosca. Isto são horas do diabo. Fez dois estragos: tirou a vida ao homem e a liberdade a ele próprio", afirmou outra vizinha, ainda incrédula.



O septuagenário confirmou o crime às autoridades e disse que tinha atirado a arma para a autoestrada A44, separada da rua por um descampado, onde PSP e inspetores da Polícia Judiciária procuraram a pistola.



António Pereira ainda foi assistido por uma equipa de emergência e pelos bombeiros de Avintes, que o levaram para o hospital.



Morava com a mulher em frente à escola Manuel António Pina, a menos de um quilómetro da rua onde foi atingido a tiro. A família estava ontem inconsolável. Apesar de o óbito ter sido declarado segunda-feira à noite, o corpo só ontem à tarde foi levado para a Medicina Legal para autópsia.



PORMENORES

Pena máxima

Vinte e cinco anos de prisão é pena máxima para o crime de homicídio qualificado, pelo qual ‘Filipe da TAP’ está indiciado e terá que responder hoje em primeiro interrogatório para lhe serem aplicadas as medidas de coação.



Suspeito mora com família

O septuagenário - conhecido em Oliveira do Douro por ter sido, durante vários anos, fiscal nos autocarros de uma transportadora privada de passageiros - reside com a mulher e uma filha já adulta na rua da Devesa, onde foram efetuados os disparos, um dos quais fatal para a vítima.