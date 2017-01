Mata amante gay com lança e fotografa corpo

"Tinha uma televisão e duas máquinas fotográficas. Estava tudo com salpicos de sangue", revelou essa testemunha.



Horas depois, Eugénio foi detido pela PSP por cometer uma infração de trânsito na rua Júlio Filipe de Almeida Carrapato, em Faro.



Nessa noite, o homicida ainda esteve em casa de um outro amigo a quem tentou vender os objetos que roubou da casa da vítima."Tinha uma televisão e duas máquinas fotográficas. Estava tudo com salpicos de sangue", revelou essa testemunha.Horas depois, Eugénio foi detido pela PSP por cometer uma infração de trânsito na rua Júlio Filipe de Almeida Carrapato, em Faro.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Eugénio Reicha tirou fotografias, com o telemóvel, do corpo de Simon Carley-Pocock, depois de ter esventrado o inglês com uma lança de decoração, na casa da vítima, no Sítio do Pereiro, em Alcoutim, em abril de 2016.O jovem de 21 anos, que tinha relações sexuais regulares com o homem de 58 anos, e que está agora a ser julgado por crime de homicídio, no Tribunal de Faro, ainda mostrou as fotografias a um dos amigos, após fugir do local."Apareceu no largo de São Francisco [em Faro] a conduzir um Audi A4, descapotável, e, quando estávamos a ir para casa de um amigo, mostrou-me fotografias de um homem, numa cama, com as tripas de fora e disse que o tinha morto", disse, na primeira sessão de julgamento, um dos amigos com quem Eugénio esteve no dia 4 de abril, após ter morto Simon e lhe ter roubado o automóvel.