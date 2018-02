Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata amante idoso para roubar 5 mil euros

Rapariga de 19 anos e cúmplice de 50 amarraram e agrediram vítima, de 83, em casa.

Por Ana Palma | 01:30

A jovem, de 19 anos, tinha iniciado uma relação com o idoso, Álvaro Paderna, para ganhar a sua confiança e ficar-lhe com o dinheiro. Com um cúmplice, de 50 anos, brasileiro, resolveu atacar o homem de 83 anos quando este tinha em casa a receita da venda de produtos agrícolas no mercado de Albufeira.



De acordo com o Ministério Público, Carla Rodrigues e Mário Souza amarraram e agrediram a vítima para a obrigar a dizer onde tinha o dinheiro e roubaram cerca de cinco mil euros. Estão ambos a ser julgados, no Tribunal de Portimão, pelo homicídio do idoso, cujo cadáver foi encontrado por familiares no dia 9 de fevereiro de 2017 na casa onde vivia, no sítio de Cortelhas, na Guia, Albufeira.



Foi o facto de a carrinha do idoso continuar à porta de casa, num dia em que ele costumava ir vender produtos ao mercado, que levou o marido da neta da vítima a descobrir o corpo. O cadáver foi encontrado amarrado de pés e mãos e com sangue na boca. Estava de bruços, no chão da sala.



A Polícia Judiciária apanhou rapidamente o rasto dos dois arguidos, que estão em prisão preventiva - Carla na cadeia de Odemira e Mário na de Silves. Foram ambos detidos pela PJ ao final do dia em que o cadáver do idoso foi descoberto.



PORMENORES

Conhecido por ter posses

Para o MInistério Público, o roubo foi o móbil do crime. A vítima era conhecida na zona como pessoa de posses. A arguida, Carla Rodrigues, costumava ir ter com o idoso às quintas e sábados, quando sabia que ele tinha dinheiro, proveniente da venda no mercado.



"Sejam bem castigados"

Presentes no julgamento, esta quinta-feira, a filha e a neta da vítima, Otília Santos e Vera Rocha, recordaram o dia em que o corpo foi encontrado e disseram ao CM esperar que "seja feita justiça" e que ambos os arguidos "sejam bem castigados".