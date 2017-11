Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata amiga em casa com os filhos a dormir

Estrangulou mulher com quem partilhava casa em discussão por questões financeiras.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Há muito que Ryane Kelly Vilarinho se queixava de que não podia ser a única a pagar as despesas da casa que partilhava com um casal amigo, também eles brasileiros, na cidade do Porto. Até que, a 1 de outubro de 2015, uma discussão com o marido da amiga acabou com a mulher de 30 anos a ser estrangulada, enquanto duas crianças, de 4 e 15 anos, filhas do casal, dormiam no apartamento. Renato Farias, de 42 anos, enterrou o cadáver num eucaliptal e fugiu para França.



Dois anos depois, a Polícia Judiciária do Porto localizou, em França, o homicida, preso pelas autoridades locais. Confessou e revelou o local onde ocultou o cadáver, em Avintes, Vila Nova de Gaia. As ossadas foram desenterradas na sexta-feira. A vítima deixa duas crianças órfãs, que estavam ao cuidado da avó materna, no Brasil.



As discussões na casa eram uma constante entre Ryane e o marido da amiga, desempregado. O homicida nunca se coibiu de afirmar em público que não suportava a amiga da mulher, apesar de ela pagar as contas de casa – inclusivamente as despesas inerentes à saúde e escolaridade dos filhos do casal.



O crime aconteceu quando a mulher do homicida estava no Brasil. Sem testemunhas e com as crianças a dormirem nos respetivos quartos quando a discussão se descontrolou. Depois de matar, o homicida deitou o cadáver na cama do quarto da vítima e agiu como se nada tivesse acontecido. Só de manhã, depois de levar as crianças à escola e ao infantário, Renato voltou ao apartamento decidido a esconder o corpo de Ryane.



Colocou o cadáver da vítima na mala do carro e conduziu até à rua da mata, em Avintes, Vila Nova de Gaia. Escolheu um eucaliptal para cavar um buraco profundo e esconder ali o corpo de Ryane Kelly. Regressou a casa e fingiu sempre nada saber sobre o desaparecimento.



Homicida encenou cenário de fuga da vítima para se safar

Depois de ocultar o cadáver num eucaliptal em Gaia, Renato Farias fez desaparecer algumas peças de roupa da vítima e o computador portátil, além do telemóvel. O objetivo era fingir que aquela tinha saído de casa, tentando enganar as colegas de trabalho e familiares de Ryane Kelly. Garantiu sempre que nada sabia e que mal falava com a mulher. Mas a família da vítima desconfiou sempre da versão e apresentou queixa à PJ, que investigava a hipótese de rapto.



Fugiu para França face ao cerco da PJ e cortou com família

O homicida foi várias vezes ouvido pela Polícia Judiciária do Porto e, ao perceber que o cerco estava a apertar, fugiu para França. Deixou para trás a mulher e os dois filhos menores e nunca mais deu qualquer notícia à família próxima. Foi emitido um mandado de detenção europeu e a policia francesa localizou-o nos arredores de Paris, onde estava a trabalhar em obras da construção civil.



PORMENORES

Prisão preventiva

O homicida, extraditado, confirma o crime, mas garante que a vítima morreu depois de a ter empurrado e batido com a cabeça no chão. O juiz mandou-o para a cadeia de Custoias.



Trabalho em Avintes

Antes do crime, o homicida fez alguns biscates de construção civil em Avintes, Gaia, junto do local onde enterrou a vítima.



Arrisca pena máxima

Renato Farias está indiciado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Arrisca ser condenado à pena máxima de 25 anos de cadeia.