Mata amigo à facada por lhe apalpar o rabo

Pescador foi esfaqueado no abdómen depois de brincadeira junto a restaurante em Lagos.

Por Ana Palma | 01:30

Um homem de 41 anos começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Portimão pelo homicídio de um amigo, em Lagos, depois de, segundo o Ministério Público, a vítima lhe ter apalpado o rabo.



O crime ocorreu ao início da madrugada do dia 16 de janeiro de 2016, junto ao restaurante Pacheco, na zona de Santo Amaro, onde a vítima, João Gonçalo Duarte, de 39 anos, pescador, tinha estado a jantar.



De acordo com a acusação, após o apalpão, os dois homens envolveram-se numa discussão, tendo ambos saído do estabelecimento para, já no exterior, se envolverem em agressões. O arguido esfaqueou a vítima no abdómen, com um canivete com cerca de 7 centímetros de lâmina.



O início do julgamento ficou marcado pelas declarações de Samuel Reis, pintor da construção civil, que afirmou ter também apalpado o rabo da vítima.



"Eu não gostei do que ele tinha feito e ele também não e deitou-me a mão ao pescoço", relatou, garantindo que foi assim que tudo começou.



Samuel Reis, que está em liberdade, disse ainda que conhecia bem a vítima, pois tinham andado na mesma escola e assegurou "não ter perceção" de como esfaqueou João Gonçalo Duarte. "Vi-o no chão mas não não pensei que o tivesse atingido. Só no outro dia é que soube que tinha morrido", disse o arguido.



Depois do ataque, abandonou o local, com três amigos. Incorre numa pena que pode ir até aos 16 anos de prisão.



A família da vítima exige que seja feita Justiça.