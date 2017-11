Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata amigo com um ferro por 300 euros

Supremo Tribunal reduziu pena para 16 anos e meio. Juízes arrasam jovem homicida.

01:30

O crime aconteceu em maio de 2015. Daniel Neves tinha apenas 17 anos quando matou o amigo com uma barra de ferro por uma dívida de 300 euros, em Salvaterra de Magos. Foi julgado e condenado no ano passado a 17 anos e meio de prisão.



Recorreu para a Relação e agora para o Supremo, que lhe tirou um ano da pena. Daniel tem de cumprir 16 anos e meio de cadeia e foi arrasado pelos juízes. "A escolha da cabeça como zona corporal para a agressão e a sucessão de golpes revelam um dolo intensíssimo", consideraram.



Filipe Diogo, a vítima, tinha apenas 14 anos quando foi assassinado no interior de um apartamento. Dois dias depois do crime, Daniel mudou o corpo de sítio. "O arguido mostrou uma total falta de respeito pela vida de Filipe Diogo e uma total ausência de sentido crítico", referem os juízes.



Pormenores

Roubou vítima

Depois de matar Filipe Diogo, Daniel Neves ainda lhe roubou o par de ténis e o telemóvel Iphone. Foi apanhado poucos dias depois do crime.



Indemnização

Daniel Neves foi condenado a pagar 140 mil euros à família de Filipe Diogo. "Os pais sentem uma profunda revolta pela perda de Filipe, revelando tristeza", referem os juízes.