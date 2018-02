Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata com o carro e vai preso 10 anos

Tribunal mandou devolver bengala e as roupas da vítima mortal.

Por Nelson Rodrigues | 09:10

Foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão o homem que atropelou intencionalmente Felisberto Paiva, de 55 anos, em abril do ano passado em Mansores, Arouca, por causa de uma dívida de 50 euros. A família da vítima vai ainda receber uma indemnização de 125 mil euros, paga pela seguradora Tranquilidade. O arguido, Leonel Moreira, 45 anos, está em prisão preventiva.



No acórdão, o tribunal de Santa Maria da Feira mandou ainda devolver à viúva as roupas que a vítima tinha vestidas no dia da morte, assim como uma bengala que usou para agredir o arguido durante uma discussão. Já a Leonel Moreira, que foi condenado por um crime de homicídio simples, o coletivo de juízes ordenou a devolução do Mercedes SLK que foi utilizado como arma para matar Felisberto Paiva.



Os magistrados deram como provado que vítima e arguido discutiram por causa de uma dívida com mais de três anos. Felisberto perseguiu Leonel de carro e este, após ser agredido com uma bengala, decidiu matá-lo conduzindo o carro "a grande velocidade". A vítima foi projetada contra um muro e morreu depois no hospital.