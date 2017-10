Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata e tenta subornar polícia

Vítima morreu a caminho do hospital.

Por M.C. | 08:55

Um português foi preso na segunda-feira pela polícia de Dakar, Senegal, por suspeitas de ter morto um compatriota com uma barra de ferro.



O crime ocorreu no local de trabalho dos dois homens.



Foi o próprio homicida a chamar a polícia, assegurando que o colega tinha sido vítima de eletrocussão.



Os polícias não deram credibilidade à versão e o suspeito ainda tentou suborná-los.



A vítima morreu a caminho do hospital.