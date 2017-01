Mata ex-sogra à “cacetadinha”

Movido por ciúmes, convenceu-se de que a ex-companheira tinha um amante e por isso saiu de casa, apesar de ela garantir que foi traída com outra mulher. Desde então, em dezembro de 2015, andava com um pau de 78 centímetros na mala do carro. Depois de agredir a idosa, que ficou com o crânio esfacelado, lançou a arma do crime no mato. "Já não precisava do pau para nada", disse perante a insistência dos juízes que questionavam a opção, já que acreditava que ninguém morrera.

"Fui lá a casa com a intenção de dar duas cacetadinhas e ir à minha vida. Foram só duas pauladas, estava convencido que nada de mal tinha acontecido". Durante duas horas, Luís Silva, de 70 anos, tentou convencer o coletivo de juízes do Tribunal de Guimarães que matou a ex-sogra, de 87 anos, por engano, na Póvoa de Lanhoso, em fevereiro do ano passado. Garantiu sempre que acreditava que na cama estava deitado o alegado amante da ex-companheira. A mulher contrariou todo o depoimento.O arguido, acusado de homicídio qualificado, prestou declarações ao longo de duas horas, num depoimento confuso e contraditório, perante uma sala cheia de familiares da vítima e de moradores de Fontarcada, onde a idosa vivia."Só soube na PJ que ela tinha morrido e vieram-me logo as lágrimas aos olhos. Deus a tenha no céu, ela não merecia o que lhe aconteceu", repetiu por várias vezes o arguido, viúvo e reformado, garantindo: "eu gostava da Jacinta [filha da vítima mortal] e gosto, nunca a traí".