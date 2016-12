Mata filho e lança corpo a rio

A arguida disse que o bebé caiu na sanita e que ela o retirou, acabando por ficar nos seus braços, sem respirar. Conforme contou em tribunal, ao invés de procurar auxílio, Liliana Leitão vestiu-se, enrolou o corpo da criança numa toalha, colocou- -o dentro de um saco de plástico e dirigiu-se a uma ponte ferroviária entre Alvega e Mouriscas, onde o atirou ao rio.

Em lágrimas e com dificuldade em exprimir-se, a mulher de Mouriscas, Abrantes, acusada de ter assassinado o seu filho bebé, confessou esta terça-feira no Tribunal de Santarém que nada fez para salvar o recém-nascido.Liliana Leitão está acusada de homicídio qualificado e profanação de cadáver pelo Ministério Público, que sustenta ainda que a mulher escondeu a gravidez já com a intenção de tirar a vida à criança que carregava.O caso remonta ao final de fevereiro, na aldeia do Outeirinho, onde residia com o marido e outros quatro filhos. Numa noite em que estava sozinha, foi à casa de banho e expeliu o bebé sem estar à espera do nascimento, segundo relatou.