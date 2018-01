Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata inspetor e é libertado após 17 anos

Decisão foi tomada pelo Tribunal de Execução de Penas de Coimbra.

09:54

José Augusto Ferreira Barbosa, condenado a pena máxima pelo homicídio do inspetor da PJ do Porto João Melo, há 17 anos, foi esta semana colocado em liberdade condicional - antes de completar cinco sextos da pena, como é habitual em condenações a 25 anos.



A decisão foi tomada pelo Tribunal de Execução de Penas de Coimbra, contra a posição do procurador do Ministério Público.



O líder do chamado Gang dos Ferreiras, do Vale do Sousa, matou o inspetor da Secção de Combate ao Banditismo a tiros de kalashnikov, a 25 de janeiro de 2001, em Carvalhosa, Marco de Canaveses, numa perseguição, depois de um assalto violento a uma carrinha de transporte de valores.