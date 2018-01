Mata mãe à pancada no Natal e desaparece

Autópsia ao corpo de mulher de 70 anos revela pancadas na cabeça que foram fatais.

Por Magali Pinto, Tânia Laranjo e João Carlos Rodrigues | 01:30

Recorde-se que foi o cheiro forte que revelou a presença do cadáver no interior da habitação. E foi nessa altura que os vizinhos temeram o pior. Perceberam que algo não estava bem e chamaram a PSP e os bombeiros. Após o arrombamento da porta, foi possível detetar a presença do corpo. Os moradores revelaram aos investigadores que estiveram no local que a mulher não vivia sozinha, que tinha um filho e que tinha desaparecido na mesma altura em que a mãe deixou de ser vista.



Está agora lançada a caça ao homem para capturar o suspeito de homicídio, que segunda-feira à hora de fecho da edição continuava a monte. A descoberta do corpo deixou os moradores do prédio em choque.



PORMENORES

Pouco sociáveis

Os moradores do número 14 do largo Leonor Faria Gomes garantem que tanto a vítima como o filho "eram pouco sociáveis". Saíam pouco de casa e não frequentavam os cafés da zona.



Família

Uma vizinha da vítima diz ter sentido o cheiro do corpo em decomposição e que tentou alertar familiares da mulher. No entanto, contou ao CM, a chamada telefónica não foi bem recebida.



Viúva há 2 anos

De acordo com vizinhos, a mulher ficou viúva há cerca de dois anos e desde então vivia só com o filho naquele apartamento. Não eram conhecidas situações de violência entre os dois.

Desde o Natal que a mulher de 70 anos não era vista pelos vizinhos, que estranharam a sua ausência. E quando, na quinta-feira passada, o corpo foi encontrado dentro de casa, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, foi lançada imediatamente a pista de que o filho da mulher também tinha deixado de ser visto na zona.Sabe oque o homem é suspeito de matar a mãe e fugir pouco tempo depois. Tem distúrbios mentais e antecedentes por violência, estando a ser procurado pela secção de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa.Após a descoberta do corpo, a PSP levou os rastos mortais, por indicação da Polícia Judiciária, para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa. A autópsia realizou-se nos últimos dias e os inspetores já estão na posse do relatório. A mulher tinha várias marcas de pancadas sobretudo na zona da cabeça.