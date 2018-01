Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata mulher e fica 15 anos na prisão

Juiz destacou a frieza do crime e o sofrimento do filho do casal.

Por Aureliana Gomes | 01:30

O depoimento do filho de José Costa - que matou a mulher à facada, a 25 de março do ano passado, em Esmoriz, Ovar - e a confissão do arguido foram fundamentais para a decisão do coletivo de juízes do Tribunal de Aveiro, que deu como provados todos os factos da acusação.



O arguido, de 50 anos, foi condenado, em cúmulo jurídico, a 15 anos e meio de prisão por um crime de homicídio qualificado e outro de posse de arma proibida.



"Foram confirmados todos os factos da acusação, nomeadamente pelo filho, muito sofrido pela morte da mãe, mas que nunca deixou de apoiar o pai", disse, ontem, o juiz presidente Raul Cordeiro.



Na leitura do acórdão, explicou que foram ponderadas todas as circunstâncias em que o crime aconteceu, nomeadamente os problemas conjugais. O juiz destacou ainda a postura do arguido, nomeadamente o arrependimento e a confissão, além de não ter antecedentes criminais.



No entanto, sublinhou os contornos do homicídio. "Verificou-se frieza no crime. Maria de Fátima, de 51 anos, foi agredida na cabeça, estava a sangrar e fugiu para a janela pedindo socorro. Mesmo assim, o arguido desferiu-lhe uma facada", recordou.



A advogada de defesa, Teresa Azevedo, mostrou-se satisfeita com a pena aplicada, mas pondera recorrer. "Parece-me uma pena justa, mas não concordo com a qualificativa de ‘frieza de ânimo’ porque agiu por impulso", revelou a advogada, que vai agora avaliar com o arguido o possível recurso.