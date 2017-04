Mata mulher por acidente em discussão e suicida-se





A Polícia Judiciária esteve na Calçada da Tapada a recolher indícios sobre o crime e agora investiga o caso.

Um homem matou esta sexta-feira à noite a mulher e suicidou-se de seguida, na Calçada da Tapada, no bairro da Ajuda, em Lisboa. Segundo apurou ojunto de fonte oficial da PSP, o casal estava a discutir por ciúmes e o homem acabou por balear a companheira no pescoço acidentalmente.O alerta para as autoridades foi dado por volta das 21h00 e a PSP deslocou-se ao local onde encontrou os dois corpos.O homem terá 55 anos e a mulher 52. Não há antecedentes de violência doméstica nem quaisquer queixa às autoridades.