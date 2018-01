Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata mulher idosa a tiro e suicida-se e Viana do Castelo

Homem ligou ao filho a confessar o que tinha feito.

Por Silvana Araújo Cunha | 01:30

Adão Ribeiro, de 79 anos, estava deprimido e cansado de ver a mulher sofrer. Ontem, ao fim da tarde, pegou numa caçadeira e matou Céu, de 82 anos, com um tiro no peito, num quarto da casa onde moravam sozinhos, em Barroselas, Viana do Castelo.



Ligou para um filho a contar o que tinha feito e garantiu que ia pôr termo à própria vida. Morreu após ser atingido por um disparo na garganta, na cozinha. "Ela estava muito doente e ele deprimido", disse ao CM uma vizinha, que pediu anonimato.



O filho alertou a Cruz Vermelha do Neiva. A GNR foi de imediato ao local. A PJ está a investigar o caso.