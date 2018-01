Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata namorada e esconde corpo durante 24 horas

Miguel Silva, de 37 anos, tentou suicidar-se.

10:04

Está prevista para esta quarta-feira, no Tribunal de Faro, primeira sessão do julgamento de Miguel Silva, de 37 anos, que, em 2016, matou a namorada, Regina Nunes, numa casa na urbanização do Campo de Tiro, em Faro.



O homem manteve o corpo da namorada durante 24 horas na habitação e foi descoberto porque tentou suicidar-se na varanda da casa, num 7º andar.