Mata o ex-patrão por 10 mil euros

O marido nunca lhe falou dos problemas com o ex-patrão e desconhecia que ele tivesse armas. A Polícia Judiciária continua a investigar este caso, que resultou em duas mortes.

Uma dívida de dez mil euros terá sido o que levou Marco Costa, de 39 anos, que era conhecido por ‘Melícias’, a matar José Augusto, de 54, seu ex-patrão, e a suicidar-se horas depois. Na sexta-feira à noite, fez uma espera à porta de casa da vítima, que matou com três tiros, em Miranda do Corvo. Fugiu de moto e foi até Coimbra, onde se suicidou.No largo das Ameias, em Coimbra, encontrou-se com toxicodependentes, com quem consumiu droga e contou o que tinha acabado de fazer, mostrando a arma do crime e várias munições que levava. "Tinha intenção de se matar a seguir, porque não queria ir preso", disse a um homem com quem consumiu. Falou das motivações que o levaram a matar o ex-patrão. "Sentia-se gozado e enganado por ele, que lhe devia dez mil euros", conta aoa testemunha, pedindo anonimato.Nos lugares da freguesia de Semide, em Miranda do Corvo, o homicídio é tema de conversa. "O choque é grande", diz com mágoa Adelino Vaz, vizinho de Marco Costa. Cecília Reis, mulher de Marco, disse no domingo aoque ele estava doente e "andava a ser acompanhado na psiquiatria do Sobral Cid". Estranhou que ele tivesse saído de casa, na sexta-feira, às 22h00. "Saiu de moto e sem telemóvel. Nunca mais voltou", lamenta. No sábado à tarde recebeu a notícia do sucedido.