Mata vizinho na estrada sem perceber

Foi o final de um dia negro em Alburitel. Duas horas antes, conforme onoticiou esta quarta-feira, Artur Sousa, cunhado de Luís Lopes, também morreu depois de ter sido projetado do seu trator na sequência de uma colisão com um ligeiro, a cerca de 150 metros do local onde Luís Lopes viria depois a falecer.A falta de passeios é uma das causas apontadas para o atropelamento mortal. "É uma luta que travamos há mais de 20 anos", afirmou Elias Silva, presidente da junta de freguesia local.