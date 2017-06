Matam à pancada para cobrar dívida

O homicídio ocorreu num contexto de gangs juvenis. Armando Salles, um dos arguidos agora acusados pelo Ministério Público, era na altura líder do gang BXL, da Quinta do Conde. Com antecedentes por agressões, até dos próprios pais, o jovem não terá perdoado o tempo que Bruno Rodrigues demorou a pagar uma dívida de 250 euros pela compra de haxixe. Nuno Calçada, amigo de Bruno, além de ter ajudado a atrair a vítima ao local, não fez nada para impedir que Armando Salles filmasse o crime.

Na noite de 16 de novembro de 2016, Bruno Rodrigues foi atraído à mata junto ao Grupo Desportivo da Quinta do Conde, em Sesimbra. O jovem terá ido à confiança, pois ia encontrar Nuno Calçada, seu amigo, e Armando Salles, que conhecia.Foi estrangulado, espancado e agredido até à morte com um pau e um tijolo. Os dois homicidas queriam cobrar uma dívida de droga de 250 euros e foram agora acusados de dois crimes de homicídio qualificado.Nuno Calçada e Armando Salles, hoje com 19 e 20 anos, estão em prisão preventiva em Setúbal desde que foram presos pela PJ, cerca de um mês após o crime. Incorrem numa moldura penal entre 18 e 25 anos de prisão, caso o Tribunal de Setúbal dê como provado que agiram com intenção de matar Bruno Rodrigues, de 18 anos.