Matam homem à facada e atiram corpo para poço

Desde essa noite que as autoridades procuravam Manuel ‘China’, que, segundo populares, foi visto a ser transportado na carroça dos dois jovens. Depois de várias diligências, a GNR encontrou o cadáver num poço perto do acampamento. Os ferimentos que apresentava indicavam que teria sido assassinado e, por isso, foi chamada a PJ, que confirmou os indícios de crime. Rapidamente a Judiciária descobriu os suspeitos e recuperou a faca, bem como a caçadeira da vítima.

O que achou desta notícia?







84.2% Muito insatisfeito

84.2% 5.3%

5.3%



10.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







84.2% Muito insatisfeito

84.2% 5.3%

5.3%



10.5% Muito satisfeito Outras 19 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve esta quinta-feira dois jovens, de 22 e 23 anos, suspeitos de matarem um homem à facada e atirarem o cadáver para um poço, próximo do acampamento onde residem, em Veiros, Estarreja. O homicídio ocorreu no sábado à noite, mas só na madrugada de ontem é que o corpo de Manuel ‘China’, de 52 anos, foi encontrado.Segundo oapurou, ‘China’ ter-se-á desentendido com Rafael e Orlando nas festas de Santa Luzia, em Veiros.A vítima pretendeu tirar satisfações e foi buscar uma caçadeira, mas o homem foi desarmado pelos dois jovens, que o mataram à facada.