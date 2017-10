Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Material de guerra transferido de Tancos

Exército explica 'Operação Tróia', que começou no início do mês.

Por Isabel Jordão e Pedro Zagacho Gonçalves | 10:47

Depois da polémica do roubo de material de guerra em Tancos, foi posta em curso uma operação de transferência de armamento para outros locais, cujos detalhes foram explicados esta terça-feira em conferência de imprensa, na Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, em Benavente.



Segundo o Exército, a Operação Tróia começou no início do mês e envolveu vários ramos das Forças Armadas portuguesas.



O transporte de armamento de Tancos para Marco do Grilo ficou ao cuidado da Marinha, para Santa Margarida a cargo do Exército e para o Campo de Tiro de Alcochete, sob responsabilidade da Força Aérea.



A transferência de material de guerra já tinha sido anunciada, mas manteve-se em clima de secretismo por razões de segurança.