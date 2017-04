Material modernizado nos centros de saúde

Outros centros de saúde, como de Loulé e Albufeira, também se queixavam de material avariado.



Na região foram investidos 240 mil euros em material, que serve não só para modernizar os equipamentos, como para colmatar as lacunas que se têm feito sentir em várias estruturas de saúde, caso da extensão de Moncarapacho, em Olhão. De acordo com fonte da ARS Algarve, esta extensão tinha computadores e impressoras avariados há quase um ano, o que condicionava o atendimento aos utentes, nomeadamente na emissão de faturas.Outros centros de saúde, como de Loulé e Albufeira, também se queixavam de material avariado.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve investiu mais de 200 mil euros para modernizar o parque de hardware informático dos centros de saúde da região. Centenas de computadores e impressoras foram distribuídos desde meados de 2016 até ao final do mês passado.São 120 impressoras, seis multifuncionais, 200 novos computadores PC e ainda 300 computadores ‘Thin Clients’, que servem como postos de trabalho, ligados à rede do Serviço Nacional de Saúde, na qual pode ser feita a pesquisa de informações acerca dos utentes.São estes os números do processo de renovação do parque de hardware nos 16 centros de saúde da região e algumas das suas extensões que começou em fevereiro de 2016, apurou o. A grande maioria do equipamento foi distribuído durante o ano passado, mas a implementação final decorreu até ao final de março deste ano. Segundo soube o, este processo teve alguma urgência devido à obrigatoriedade das receitas eletrónicas, que entrou em vigor durante 2016.