Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Material roubado em Tancos sem inventário

Assaltantes devolvem petardos que Exército não tinha na lista.

Por Isabel Jordão | 06:00

Uma caixa de petardos de instrução que não constava na relação inicial do material furtado dos Paióis Nacionais de Tancos foi encontrada entre o material recuperado na Chamusca – devolvido por assaltantes – revelou ontem o Chefe do Estado- Maior do Exército, general Rovisco Duarte, desvalorizando a situação, que demonstra uma falta de controlo na saída e utilização dos explosivos militares.



Trata-se de "uma ligeira discrepância" que é "perfeitamente compreensível", de "material volante que saiu, uma caixa (do tamanho de uma caixa de sapatos), não é tanto assim", disse Rovisco Duarte, explicando que aqueles petardos são usados na instrução e pode ter havido um "problema de registo".



Ou seja, ser dada a saída dos petardos do paiol e depois serem devolvidos, por não serem utilizados, e esse movimento não ficar registado. Acabaram por ser roubados, com o restante armamento, sem que o Exército desse conta disso.



"Se chover, a instrução pode ser interrompida e os rebentamentos podem não ser executados", exemplificou. Ontem, o Exército concluiu a transferência do material de Tancos para os paióis de Marco do Grilo, Campo de Tiro de Alcochete e Campo Militar de Santa Margarida.



Uma operação "delicada e penosa" de transferência de mil paletes com 1100 toneladas de material, executada em outubro por 51 militares e mais de 30 viaturas e equipamentos pesados.



"Todo o material está inventariado", garantiu ontem o general Rovisco Duarte.