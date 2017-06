Maternidade deve 26 mil euros a polícias

De acordo com Peixoto Rodrigues, a situação da MAC é apenas "uma entre vários dossiês de pagamentos em atraso". "Os únicos prejudicados são os agentes. As entidades continuam a pagar os serviços remunerados de forma tardia, face à apatia da hierarquia", concluiu.



Ao que o CM apurou, os elementos policiais são, por vezes, obrigados a resolver distúrbios causados por utentes da MAC, nas zonas das visitas e das urgências. Os serviços de policiamento gratificado funcionam como complemento dos baixos salários dos polícias.De acordo com Peixoto Rodrigues, a situação da MAC é apenas "uma entre vários dossiês de pagamentos em atraso". "Os únicos prejudicados são os agentes. As entidades continuam a pagar os serviços remunerados de forma tardia, face à apatia da hierarquia", concluiu.

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20% 20%

20% 40%

40%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20% 20%

20% 40%

40%

20% Muito satisfeito pub

A administração da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, deve cerca de 26 mil euros (25 589,5 euros) a perto de duas centenas de agentes e chefes da PSP que realizaram policiamento gratificado nas urgências e na zona de visitas, segundo denúncia sindical feita ao CM.A verba diz respeito ao policiamento efetuado entre 1 de janeiro e 31 de maio deste ano, de acordo com o Sindicato Unificado da PSP (SUP). Sem desmentir a existência da dívida, fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa-Central refere, no entanto, "que já foram pagas duas faturas", mas sem especificar se as mesmas dizem respeito a trabalho prestado no período denunciado pelo SUP.Peixoto Rodrigues, presidente deste sindicato, assegura que nada ainda foi pago dos meses em falta. "Ao que sei, só foram pagos os meses de novembro e dezembro de 2016. Cerca de duas centenas de agentes e chefes da 5ª Divisão da PSP de Lisboa ainda aguardam por pagamento do período entre janeiro e maio deste ano", explicou.