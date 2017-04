Matou a vizinha devido a cigarro

A sobrinha da vítima assistiu a tudo e é uma testemunha fundamental. "A minha filha estava embriagada, mas ele matou-a como se fosse um animal", disse Maria de Lurdes.

Uma discussão por causa de um cigarro esteve na origem da morte de Susana Gomes, de 37 anos. A mulher recusou, na segunda-feira, dar tabaco ao vizinho Carlos Costa, de 33 anos, e foi lançada para uma ribanceira junto à rua Ribeiras do Caster, em Santa Maria da Feira. Susana embateu com a cabeça numa pedra e sofreu graves ferimentos. Acabou por morrer, esta quarta-feira à tarde, no hospital da Feira. O agressor foi detido pela PJ do Porto."A Susana foi dar um cigarro à sobrinha e outras pessoas começaram também a pedir-lhe tabaco. O Carlos pediu-lhe um cigarro e ela recusou. Ele então disse que ia roubar-lhe o maço de tabaco à força do bolso. Começaram a discutir e ele agarrou-a pelos braços e atirou-a para o mato", contou aoMaria de Lurdes Silva, mãe da vítima.O agressor trabalhou na construção civil na Suíça, onde está emigrado com a mulher e os filhos. Encontrava-se agora a passar férias em Portugal. Ontem, foi ouvido por um juiz de instrução criminal e alegou que se tratou de uma morte acidental. Disse que Susana o agrediu e que ele apenas se tentou defender. As justificações não convenceram a juíza de instrução, que lhe aplicou a medida de prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Fica, no entanto, na cadeia enquanto são reunidas as condições para que fique detido na casa da sogra.