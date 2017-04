Matou cunhada após discussão

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

José Carlos Monteiro, de 50 anos, começa a ser julgado na quarta-feira por ter assassinado a cunhada, Maria Fernanda Gonçalves, em setembro do ano passado, na Maia.O arguido vivia com a vítima desde os seis meses, tendo estabelecido quase uma relação de mãe e filho.Na origem do crime, esteve uma discussão relacionada com dinheiro. Maria Fernanda, de 77 anos, foi estrangulada em casa com um cordão.