Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matrafonas levaram folia à baixa de Lisboa

Baixa pombalina recebeu 600 foliões que divulgaram a festa na cidade do Oeste.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 07:36

Foi com misto de surpresa e de alegria que muitos lisboetas e turistas assistiram ontem de manhã ao desfile do Carnaval de Torres Vedras pelas ruas da baixa pombalina. Os 600 foliões da cidade do Oeste chegaram de comboio ao Rossio e depressa encheram a praça de cor, música, animação e com as tradicionais matrafonas.



O principal objetivo do desfile foi "mostrar o excelente evento que traz milhares de turistas ao Carnaval de Torres Vedras", afirmou Laura Rodrigues, vice–presidente da Câmara de Torres Vedras. A iniciativa de levar o Carnaval de Torres Vedras a Lisboa começou quando a terça-feira de Carnaval deixou de ser feriado. Os torreenses fizeram-no como forma de protesto e acabou por se tornar hábito.



O corso seguiu pela rua Augusta e, já na Praça do Comércio, os reis do Carnaval de Torres foram recebidos pelos secretários de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel (ele próprio torreense e antigo autarca da cidade), e do Turismo, Ana Mendes Godinho, e pelo vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro.



O desfile contou também com a presença da cantora Susana Félix, que criou a música ‘Samba da Matrafona’ para o Carnaval de Torres Vedras. "Apesar de samba, tem uma letra profundamente torreense", garantiu a autarca Laura Rodrigues.



O desfile acabou com o regresso dos foliões à Estação do Rossio, de onde partiram de comboio para Torres Vedras.

A festa continua no próximo fim de semana, em que são esperadas 350 mil pessoas na cidade. No sábado, há corso noturno às 21h00, e no domingo o desfile começa às 14h30.