Mau cheiro e água suja junto à Lagoa de Mira

Moradores no concelho temem pelos recursos hídricos e espécies de peixe.

Por Mário Freire | 09:23

Um cheiro nauseabundo e cursos de água completamente poluídos, com dejetos provenientes da rede de saneamento público, são visíveis e sentidos junto à Lagoa de Mira. O foco de poluição afeta os moradores do Casal de São Tomé, às portas da sede de concelho (Mira) e junto à lagoa.



"Quando há nortada, não se pode estar na rua nem ter portas ou janelas de casa abertas por causa do cheiro", refere José Madail, um dos moradores na zona afetada.

Um outro vizinho deixou de cultivar um terreno, porque uma das tampas de saneamento fica junto à propriedade. "Não aguenta a pressão, salta para fora e é só porcaria, que mata a sementeira", lamenta Jorge Trinco, dando conta que a tampa de saneamento, ao contrário do habitual, está fixada à manilha com dois parafusos.



O problema tem causado imensos prejuízos na Quinta da Fazendeira, onde têm morrido desde peixes a patos e gansos. "Antigamente a água era limpa e transparente. Bebíamos água daqui e tomava-se banho nas represas", diz Fernando Cruz, que cuida da quinta. Nos últimos três meses teve várias infeções de pele e receia pelo futuro das espécies de peixe. "Antes viam-se a nadar no fundo da água transparente. Agora é ao cimo da gordura e aparecem já mortos", lamenta o fazendeiro.



A autarquia reconhece o problema. "Temos feito tudo para minimizar a situação", garante ao CM o vice-presidente Nelson Maltez. Segundo o autarca houve um aumento de 25 por cento na capacidade de bombagem. O problema só é ultrapassado com a construção de uma estação de tratamentos, já acordada com a Águas do Centro Litoral.