Mau estado de varandas deixa peões em perigo

Contactada pelo CM, a proprietária do prédio, Maria Luísa Monteiro Lopes, fez saber, através da sua advogada, que "o assunto está a ser tratado pela câmara e, se alguma coisa estiver mal, será corrigida", escusando-se a comentar o mau estado de conservação do prédio.



Segundo apurou o CM, a vistoria realizou-se em outubro e os técnicos concluíram que "o edifício carece de obras de reparação", tendo por isso notificado a proprietária "no sentido de executar os trabalhos necessários". Trata-se de um prédio construído há 56 anos e necessita, todo ele, de alguma manutenção e conservação para não se degradar mais.Contactada pelo CM, a proprietária do prédio, Maria Luísa Monteiro Lopes, fez saber, através da sua advogada, que "o assunto está a ser tratado pela câmara e, se alguma coisa estiver mal, será corrigida", escusando-se a comentar o mau estado de conservação do prédio.

O que achou desta notícia?







62.5% Muito insatisfeito

62.5%





37.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







62.5% Muito insatisfeito

62.5%





37.5% Muito satisfeito Outras 8 pessoas também já deram o seu contributo pub

O mau estado de conservação das varandas de um prédio situado no centro da cidade de Leiria tem levado à queda de bocados de cimento, pondo em risco os peões que passem nas escadas Artur Lobo de Campos ou mesmo na avenida Combatentes da Grande Guerra. A câmara municipal fez uma vistoria ao local e reconhece o problema, tendo notificado a proprietária para fazer obras.Segundo João Vilhena, filho da inquilina do primeiro piso, "a varanda está a cair aos bocados e já várias pessoas se queixaram de ter visto bocados de cimento a cair para a rua e sobretudo para as escadas, o que está a colocar em perigo de vida quem passa a pé por ali".Aquela zona da cidade tem uma vasta oferta de lojas, cafés e restaurantes, sendo por isso muito frequentada, nomeadamente por quem anda às compras para esta época natalícia. Em agosto, foi pedida uma vistoria à câmara, para avaliar "as condições de solidez e segurança" não só das varandas, mas de todo o prédio.