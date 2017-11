Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva intensa causa cheias nas Caldas da Rainha

Segundo moradores, bastaram alguns minutos para alagar ruas no centro da cidade.

15:25

A chuva intensa que se fez sentir na região Oeste provocou esta sexta-feira cheias no centro da cidade das Caldas da Rainha.



Vários vídeos e fotografias partilhados nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas em que o trânsito é seriamente dificultado pela água acumulada na estrada. Segundo relato de moradores "bastaram alguns minutos" de chuva forte para ocorrerem cheias e inundações.



Há quem dê conta de que as sarjetas no local foram limpas esta quinta-feira, mas que não foi suficiente para evitar a acumulação de água nas ruas.



Quinze dos 18 distritos de Portugal estão esta sexta-feira com aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, trovoadas e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Apenas os distritos de Viseu, Guarda e Bragança escapam ao aviso amarelo