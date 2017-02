Duas das quatro pessoas arrastadas pelo mar em Ílhavo já tiveram alta

Duas das quatro pessoas que foram arrastadas quinta-feira pelo mar, na praia da Costa Nova, em Ílhavo, já tiveram alta hospitalar, informou hoje fonte do Hospital de Aveiro.



"Duas mulheres, de 34 e 37 anos, já tiveram alta e um homem, de 42 anos, foi transferido para o hospital da área de residência, que é o centro hospitalar de Tondela/Viseu, mas o seu estado de saúde não inspira cuidados", disse a mesma fonte.



Uma quarta pessoa, uma mulher, com cerca de 40 anos, continua desaparecida desde as 19h45 de quinta-feira, estando a decorrer buscas por terra, ar e mar.





"Continuamos com as buscas por terra, com elementos da Polícia Marítima, Capitania e Bombeiros de Ílhavo, e por ar, com um helicóptero da Força Aérea", disse o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.Segundo o mesmo responsável, os meios de busca e salvamento foram reforçados esta manhã com a Corveta NRP António Lemos, que "está a dar colaboração numa zona afastada porque não consegue aproximar-se devido à rebentação".O incidente ocorreu junto ao segundo esporão da praia da Costa Nova, em Ílhavo, e o alerta foi dado cerca das 19:45 de quinta-feira.A mulher desaparecida fazia parte de um grupo de dez pessoas que se encontravam no areal, por razões desconhecidas, quando foram apanhadas por uma onda. Quatro delas foram arrastadas para o mar, mas só três conseguiram sair da água pelo próprio pé.O grupo de pessoas naturais de Tondela (Viseu) e Águeda (Aveiro) estaria naquele local, ao que tudo indica, a fazer um ritual religioso."Tivemos relatos iniciais nesse sentido, mas não podemos estar a levantar falsas suspeitas enquanto não tivermos os factos todos apurados", disse o comandante Carlos Isabel, adiantando que a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.As três pessoas que caíram ao mar foram transportadas pelos Bombeiros de Ílhavo para o Hospital de Aveiro."Tinham sinais de hipotermia e alguns arranhões, mas nada de grave", disse o comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Carlos Mouro.As restantes pessoas que faziam parte do grupo foram identificadas e seguiram para as suas casas.