Mau tempo faz cair árvores na Madeira e cancela quatro voos

Foi registada esta manhã de terça-feira uma rajada de 113 quilómetros/hora.

O mau tempo que está a afetar desde segunda-feira a Madeira já motivou a queda de árvores e está a condicionar o aeroporto, onde foi registada uma rajada de 113 quilómetros/hora.



De acordo com a informação disponibilizada na página da internet da ANA - Aeroportos de Portugal, estão cancelados quatro voos da TAP provenientes de Lisboa e do Porto, bem como do avião que faz as ligações entre Porto Santo e Madeira.



A rajada de 113 quilómetros/hora foi registada pela estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem no aeroporto, no concelho de Santa Cruz.



O IPMA elevou para vermelho o aviso de vento e chuva para as zonas montanhosas. Para a chuva o aviso está ativo até às 15h00 de terça-feira, enquanto para o vento vigora até ao final da noite.



O vento forte causou quedas de árvores em Machico e Câmara de Lobos, na ilha da Madeira.



Na vila piscatória de Câmara de Lobos, por decisão municipal, estão condicionados os acessos a alguns locais, quer na faixa costeira, quer em zonas mais altas do concelho, por uma "questão de precaução", informou o presidente da câmara, Pedro Coelho.



Também a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais informou esta terça-feira "que todos os espaços de utilização pública sob gestão do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), jardins, incluindo o Jardim Botânico", foram encerrados devido às condições meteorológicas.



Também os percursos recomendados por este instituto regional estão encerrados desde segunda-feira.



A Câmara do Funchal, por uma questão de precaução, encerrou também jardins, espaços verdes urbanos e complexos balneares do concelho.



A Zona Marítima da Madeira, por seu turno, salientou que o "auge" do mau tempo acontecerá durante o dia e a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta, continuando o tempo "adverso" até domingo (04 março).



Esta autoridade lançou um alerta para toda a "comunidade marítima que se encontre no mar" para que regresse com urgência "ao porto de abrigo mais próximo".