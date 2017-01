Marinha de prevenção por causa do mau tempo

Mais de 1500 civis e militares da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional vão estar envolvidos na monitorização, prevenção e salvamento durante a tempestade que vai atingir a costa portuguesa a partir de quarta-feira.



Segundo o comandante naval, vice-almirante Gouveia e Melo, que deu uma conferência de imprensa esta quarta-feira para fazer o ponto da situação, as condições adversas no mar são comparáveis à tempestade "Hércules", que, em 2014, provocou ondas de grande dimensão que atingiram primeiro os Açores e, posteriormente, Portugal continental.



Gouveia e Melo explicou que "o olho do furacão" vai passar nos Açores na quarta-feira com a previsão de vagas de 12 metros e atingir entre quinta e sexta-feira o continente com vagas de oito metros, e a Madeira, com vagas de seis metros.









Neste caso "é uma baixa pressão cavada e a seguir verificamos mais duas que se estão a unir", disse.



A Marinha, adiantou, reforçará o seu dispositivo habitual para a resposta a situações de busca e salvamento no mar, através da presença no grupo central da Região Autónoma dos Açores do navio patrulha oceânico



No continente terá mais uma corveta na zona marítima do norte, de uma corveta em Sines, de uma fragata em prontidão de duas horas na Base Naval de Lisboa e de três lanchas de fiscalização rápidas na costa sul do Algarve.



Também a Autoridade Marítima Nacional, através das capitanias dos portos, das estações salva-vidas e dos meios marítimos da Polícia Marítima manter-se-ão em elevado estado de prontidão e de prevenção, prontas a responder a situações que impliquem a sua pronta intervenção.



A zona de salvamento da Marinha corresponde a 63 vezes o território nacional e por dias circulam na costa portuguesa cerca de 200 navios.



O encontro com os jornalistas decorreu no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, localizado na Base Naval, no Alfeite, com o objetivo de dar um ponto da situação atualizado sobre o dispositivo de resposta da Marinha.



"É comparável a tempestades que ja aconteceram (como a Hércules em 2014). Estamos cada vez mais a ver passar mais a sul este tipo de ciclones, atingindo os Açores e o norte da Península Ibérica", disse.Neste caso "é uma baixa pressão cavada e a seguir verificamos mais duas que se estão a unir", disse.A Marinha, adiantou, reforçará o seu dispositivo habitual para a resposta a situações de busca e salvamento no mar, através da presença no grupo central da Região Autónoma dos Açores do navio patrulha oceânicoNo continente terá mais uma corveta na zona marítima do norte, de uma corveta em Sines, de uma fragata em prontidão de duas horas na Base Naval de Lisboa e de três lanchas de fiscalização rápidas na costa sul do Algarve.Também a Autoridade Marítima Nacional, através das capitanias dos portos, das estações salva-vidas e dos meios marítimos da Polícia Marítima manter-se-ão em elevado estado de prontidão e de prevenção, prontas a responder a situações que impliquem a sua pronta intervenção.A zona de salvamento da Marinha corresponde a 63 vezes o território nacional e por dias circulam na costa portuguesa cerca de 200 navios.O encontro com os jornalistas decorreu no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, localizado na Base Naval, no Alfeite, com o objetivo de dar um ponto da situação atualizado sobre o dispositivo de resposta da Marinha.

O que achou desta notícia?







42.9% Muito insatisfeito

42.9% 14.3%

14.3%



42.8% Muito satisfeito