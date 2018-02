Incidentes causados pelo mau tempo resolvidos de madrugada

Por volta da 1h00 a Proteção Civil registava 113 ocorrência relacionadas com queda de árvores ou neve.

Por Lusa | 03:57

Todas as ocorrências, como corte de estradas, causadas pelo mau tempo em Portugal estavam resolvidas cerca das 03h30 desta quarta-feira, disse à Lusa fonte do comando geral da GNR.



"Está tudo resolvido, não há nada", disse à Lusa fonte da GNR.



Contactada pela Lusa, fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil afirmou que a situação também estava calma, àquela hora, mas remeteu mais informações para o início da manhã de quarta-feira.



Segundo a página oficial da Proteção Civil, por volta das 03h50, havia 33 ocorrências em curso, mobilizando 98 operacionais e 42 veículos.



Os distritos mais afetados eram Viseu (10 situações, todas quedas de árvores) e Bragança (nove, com casos de limpeza de via e sinalização de perigo; reboque e desempanagem e quedas de árvores).



Fonte da Proteção Civil dos Açores indicou que existia apenas uma ocorrência no arquipélago cerca das 03h30, tratando-se da queda de uma árvore que estava a bloquear metade de uma estrada em São Miguel.



Na Madeira, fonte da Proteção Civil também indicou que a situação estava calma.



Em Lisboa, fonte do Regimento dos Sapadores Bombeiros disse que estava "tudo calmo e pacífico".



Cerca da 01h00, a Proteção Civil tinha dado conta à Lusa de 113 ocorrências em Portugal continental desde as 18h00 de terça-feira, com a queda de árvores e neve nas estradas a serem os principais problemas.