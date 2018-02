Mau tempo fecha escolas em dezenas de concelhos do Interior Norte

Proteção Civil registou 193 ocorrências devido ao mau tempo durante a noite

Por Lusa | 07:30

As escolas de pelo menos oito concelhos de Trás-os-Montes e da Beira Alta vão estar fechadas durante a manhã desta quarta-feira. Segundo adiantou ao CM fonte da Proteção Civil, está previsto que não vão abrir os estabelecimentos dos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Alijó, Sabrosa, Montalegre, Murça e Chaves (todos no distrito de Vila Real) e de Trancoso (Guarda).



O presidente da câmara de Bragança também indicou que as escolas do concelho não vão abrir esta quarta-feira, medida que se estende a vários concelhos vizinhos.



A maior parte das escolas do distrito de Bragança não deverá abrir esta quarta-feira devido à acumulação da neve que caiu nas últimas horas por todo o Nordeste Transmontano, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O comandante Noel Afonso afirmou à Lusa que ainda estão a fazer o levantamento de todo o distrito, mas que é certo que "a maior parte das escolas não vai abrir no distrito".



Acidente na A4



Tanto o CDOS como a GNR confirmaram à Lusa que há um acidente com um camião no troço da A4 correspondente à Autoestrada Transmontana, na zona de Rio Frio (Bragança).



O acidente está a condicionar o trânsito que circula, segundo o comandante do CDOS, em toda a Transmontana com "condicionalismos" devido à neve, mas não há troços fechados.



Noel Afonso já tinha feito parte da autoestrada quando falou com a Lusa e contou que o que encontrou foi camiões encostados nas zonas de maior inclinação por decisão dos camionistas que param por não conseguirem fazer as subidas devido às condições do piso.



Até às 08h00, a GNR só tinha conhecimento de duas estradas fechadas no distrito de Bragança, nomeadamente a nacional 315, em Bornes, no concelho de Alfândega da Fé, e 221, entre a aldeia transmontana de Castelo Branco e Mogadouro.



Contudo, as autoridades dão conta de condicionamentos em todas as vias, apesar de ao início da manhã desta quarta-feira já não estar a nevar



Proteção civil regista 193 ocorrências durante a noite



A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 07h00 desta quarta-feira 193 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo Bragança, Viseu, Vila Real e Guarda os distritos mais afetados.



Em declarações à agência Lusa cerca das 07h00, o comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Paulo Santos adiantou que até às 07h00 não há registo de vítimas ou acidentes graves relacionados com o mau tempo.



"Desde as 18h00 de ontem, altura em que começou o nosso alerta e originadas pela meteorologia adversa, registámos 193 ocorrências, sendo que os distritos mais afetados são Bragança, Viseu, Vila Real e Guarda. São ocorrências essencialmente relacionadas com quedas de árvore e com limpezas de via", disse.



O comandante operacional salientou também que não há informação de Itinerários Principais interrompidos, com exceção do Alto de Espinho, no IP 4 que está cortado desde terça-feira devido à queda de neve.