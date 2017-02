Proteção Civil regista 62 ocorrências em dia de mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou 62 ocorrências relacionadas com o mau tempo entre as 20h00 de quarta-feira e as 08h00 de quinta-feira, sobretudo quedas de árvores e estruturas, disse à Lusa o comandante operacional Pedro Araújo.



Durante estas 12 horas, altura em que vigorou o alerta especial de nível azul, os distritos do litoral norte do continente foram os mais afetados.



"O número de ocorrências não é significativo para estas 12 horas [...]. É absolutamente normal para estas condições meteorológicas. Tivemos 12 ocorrências no distrito de Viana, 12 no distrito de Braga, nove no do Porto e oito no de Coimbra, relacionadas com quedas de árvores e infraestruturas", avançou.









O estado de alerta especial de nível azul refere-se à necessidade de os agentes de proteção civil reforçarem os meios de primeira intervenção, destinando-se apenas a estes agentes e não à população em geral, de forma a melhorar a eficiência do sistema, explicou o responsável.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, apenas os distritos de Évora e Santarém não estavam às 07h30 sob qualquer aviso meteorológico.



Todos os distritos do litoral estão ou vão estar hoje com avisos amarelos, laranja ou vermelhos devido ao vento, à agitação marítima ou à chuva.



O mau tempo atingiu primeiro as ilhas dos Açores, já na quarta-feira, mas não foram registadas ocorrências significativas pela Proteção Civil.



