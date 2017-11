Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mecânico apanhado em cilada sexual

Dupla ameaçou o homem com uma faca e obrigou-o a revelar o código do cartão bancário.

Por F.M. | 08:24

Um mecânico, de 68 anos, de Coimbra, contratou os serviços de uma prostituta, na berma da estrada entre a Gafanha da Nazaré e Ílhavo, a 15 de setembro do ano passado.



Foram para uma antiga oficina, onde, segundo o relato do próprio, o homem foi surpreendido em pleno ato sexual por dois encapuzados. Um deles, um desempregado de 23 anos, foi agora detido pela PJ de Aveiro, indiciado de roubo e sequestro.



A dupla ameaçou o homem com uma faca e obrigou-o a revelar o código do cartão bancário, com o qual fez vários levantamentos.



A câmara de videovigilância do banco ajudou a identificar o suspeito agora detido. A investigação prossegue.