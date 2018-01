Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médica de BMW choca contra porta do Hospital de Cascais

Carro e vidro da entrada ficaram danificados.

22:47

Uma médica do Hospital de Cascais Dr. José de Almeida perdeu o controlo do carro, um BMW de mudanças automáticas que, desgovernado, acabou por chocar contra a porta de entrada daquela unidade de saúde. Tudo aconteceu esta quinta-feira ao início da noite.



Segundo fonte da GNR, contactada pelo CM, o acidente causou danos na viatura e num dos vidros da entrada. O alerta para o acidente foi dado pelas 19h30 e não se registaram feridos.



A condutora terá alegado uma "avaria mecânica" como causa do sinistro.