Médica encontrada morta em casa

Alerta foi dado depois de colegas terem estranhado que esta não se tivesse apresentado ao trabalho, no hospital de Arouca.

Uma médica, de 62 anos, foi encontrada sem vida, este domingo à tarde, numa casa, na rua Nova da Granja de Cima, em Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado à GNR de Avintes e aos bombeiros da Aguda pela família, após os colegas de trabalho da médica terem estranhado que esta não se tivesse apresentado ao trabalho, no hospital de Arouca.



Segundo apurou o CM, o corpo de Maria Rosa Pinto apresentava sinais de rigidez, o que indicia que já estivesse morta há algum tempo. Após ter sido alertada, a família pediu ajuda aos bombeiros para conseguir entrar na habitação - que seria a segunda morada da médica.



A Polícia Judiciária do Porto esteve no local a pedido da GNR de Avintes. À primeira vista o corpo não apresentaria marcas de violência.