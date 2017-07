Médica entrega-se com bebé

Anestesista sequestrou o filho de dois anos.

10.07.17

Médica detida por ajudar filha a sequestrar o neto de três anos

A médica anestesista que sequestrou o filho de dois anos, em junho do ano passado, entregou-se este sábado de manhã na PJ de Braga.O bebé já foi entregue ao pai, que trabalha na Segurança Social de Braga.A mãe está detida por sequestro agravado e será ouvida durante o dia de esta segunda-feira, no tribunal de Guimarães.Nas últimas semanas, terá estado no Brasil. Depois, foi à China, de onde terá regressado após a detenção da avó da criança, médica psiquiatra, também de Braga.A detenção da avó terá levado a médica a regressar ao país com o filho, de onde tinha fugida com a criança há cerca de um ano.