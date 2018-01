Médico acusado de cinco violações nos Açores conhece acórdão

Clínico cubando julgado por crimes que aconteceram em unidades de saúde.

Por Lusa | 05:44

Um médico do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, acusado de cinco crimes de violação e outro de importunação sexual, conhece esta quinta-feira o acórdão no tribunal judicial da maior cidade açoriana.



O médico, de 36 anos, casado e de nacionalidade cubana, foi julgado à porta fechada e alegadamente cometeu os crimes em 2016 no serviço de urgências da maior unidade de saúde dos Açores, na ilha de São Miguel.



Segundo a acusação, "o arguido tirou partido da circunstância de ser médico e de se encontrar no exercício das suas funções em estabelecimento hospitalar" e "agiu com o propósito concretizado de satisfazer os seus instintos libidinosos, bem sabendo que as ofendidas eram suas pacientes" no hospital "e que ali tinham ido para serem observadas" no serviço de urgência.



O Ministério Público alegou que "o arguido quis e conseguiu através dos atos médicos colocar as ofendidas na impossibilidade de reagirem, obrigando-as a manterem um comportamento de natureza sexual".



O médico está proibido de se ausentar da ilha de São Miguel e suspenso do exercício da profissão.



A leitura do acórdão está marcada para as 14h00 locais (mais uma hora em Lisboa).