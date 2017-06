Médico de hospital do Porto condenado por passar atestados falsos

"Percebo que queiram cá continuar a viver porque têm melhores condições de vida, mas isso não pode ser conseguido através de falsidades", referiu.



O juiz presidente lembrou que os documentos atestavam uma "falsa" doença para os dois cidadãos continuarem a viver em Portugal, visto que, nunca fizeram nenhum tratamento.



Durante o julgamento, o clínico de 58 anos assumiu que falsificou os atestados, mas com o único objetivo de ajudar os cidadãos a permanecer em Portugal, não tendo tido nunca o propósito de prejudicar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nem o Hospital de Santo António.



Um médico do Hospital de Santo António, no Porto, foi esta quarta-feira condenado a uma multa de 4.000 euros por ter passado atestados falsos a duas pessoas, de nacionalidade estrangeira, também elas condenadas a multas de 330 e 400 euros.A exercer há 27 anos nesta unidade de saúde, o médico foi condenado pelo Tribunal São João Novo, no Porto, pelo crime de passagem de atestado médico falso em 2010 e os dois arguidos pelo crime de uso de atestado médico falso."É compreensível que o senhor [médico] tenha querido ajudar os seus conterrâneos, mas é crime e tem de ser transmitido à sociedade que estes crimes não são admissíveis", disse o presidente do coletivo de juízes durante a leitura da decisão judicial.