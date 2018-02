Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico idoso vive terror em assalto milionário

Gang armado atacou vítima, de 94 anos, e a mulher, a quem roubaram cerca de 14 mil euros em dinheiro e joias.

Por Ana Silva Monteiro e Paulo Jorge Duarte | 01:30

"Isto é um assalto. Mas se colaborarem não vos fazemos mal". Foi com estas palavras que três assaltantes acordaram Augusto Barros, médico aposentado de 94 anos, e a mulher, terça-feira de madrugada, na casa das vítimas, em Cepelos, Amarante. O gang encapuzado e armado ameaçou de morte o casal e conseguiu levar cerca de 14 mil euros em dinheiro e joias – além de 20 libras em ouro – e armas ligeiras de defesa.



Na segunda-feira, em Santa Maria da Feira, uma outra idosa foi surpreendida por três homens em casa. Agrediram a vítima, de 85 anos, e levaram-lhe 180 euros em dinheiro, um telemóvel e as chaves de casa. Dois dos ladrões já foram detidos. E, em Leiria, outro casal de idosos foi atacado ontem.



Em Amarante, "eram três ladrões. Dois deles estiveram o tempo todo com uma arma apontada à nossa cabeça. O outro foi aos cofres e tirou vários bens, num valor que ainda não conseguimos apurar. Antes de saírem de casa ainda me queriam meter dentro de um cofre, mas consegui resistir", disse ao CM Augusto Barros, conhecido médico de Amarante.



A PJ esteve no local e está a investigar.



"Não quero barulho ou mato-os já aqui"

Um casal de 76 anos foi agredido e assaltado em casa, ontem de madrugada, em Souto da Carpalhosa, Leiria, por um grupo encapuzado, que fugiu com 420 euros.



Maria Vindeirinho foi agredida a murro na cabeça e amordaçada com um pano, enquanto o marido, Florindo Coelho, foi amarrado com umas ceroulas e agredido num braço. "Não quero barulho, senão mato-os já aqui", disse um deles, exigindo "ouro e dinheiro".