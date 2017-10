Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico ‘liberta’ agressor da mãe

Não foi detido para ser internado mas recebeu logo alta.

Por João Carlos Rodrigues | 08:22

Um homem com cerca de 40 anos espancou a mãe, ontem de manhã, dentro da casa onde ambos viviam, na avenida Mouzinho de Albuquerque, em Lisboa. A vítima sofreu ferimentos graves e foi hospitalizada. Quanto ao agressor, só foi travado graças à intervenção da PSP e dos bombeiros, mas não chegou a ser detido. Como apresentava perturbações psiquiátricas foi submetido a um internamento compulsivo, mas recebeu alta pouco depois e está em liberdade.



O alerta às autoridades foi dado pelas 9h30 de ontem, por vizinhos, dando conta de uma tentativa de homicídio. A PSP foi chamada ao local, mas, como o homem se tinha trancado com a progenitora dentro de casa, o Regimento de Sapadores foi chamado para fazer a abertura de porta. A mulher foi encontrada ensanguentada e com sinais de agressões violentas. Acabou hospitalizada, onde se encontra a recuperar.



O filho agressor foi manietado pelos agentes da PSP, mas como apresentava um distúrbio psiquiátrico foi levado ao Hospital de São José para ser submetido a um internamento compulsivo. No entanto, o clínico que o observou não encontrou fundamento para o manter internado e deu-lhe alta, tendo o homem regressado a casa. Está agora em liberdade enquanto decorre a investigação judicial e já não pode ser detido devido à decisão inicial.



Fonte policial admitiu ontem ao CM que o agressor terá ‘falhado’ a medicação, que já antes estava a tomar, e que terá sido esse facto que levou a um ataque violento à progenitora.