Médicos burlam Estado em 82 mil euros com receitas falsas

Crimes aconteceram entre janeiro de 2011 e agosto de 2012.

Por Manuel Jorge Bento | 08:25

Dois médicos e uma farmacêutica de Amarante foram pronunciados pelo juízo de instrução criminal do Marco de Canaveses por burlarem o Estado em 82 467 euros com receitas falsas, através das quais obtiveram verbas de comparticipações de medicamentos, entre janeiro de 2011 e agosto de 2012.



Vão responder pela prática em coautoria de crimes de falsificação, burla qualificada e falsidade informática. De acordo com o despacho de pronúncia, divulgado ontem pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, os médicos passaram receitas para medicamentos que tinham comparticipações elevadas, mas que não correspondiam a qualquer prescrição nem tinham sido aviadas pela farmácia.



A farmacêutica fez, no entanto, a tramitação contabilística e remeteu à Administração Regional de Saúde do Norte para recebimento da comparticipação. A entidade gestora entregou à farmácia, também em Amarante, 82 467 euros - "quantia que a arguida farmacêutica dividiu com os restantes arguido e arguida", indica o despacho de pronúncia, que manteve, na íntegra, a acusação do Ministério Público.